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Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu! İlk hafta maçları şöyle...

Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu! İlk hafta maçları şöyle...

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

Ligin ilk hafta maç programı şöyle:

Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK

MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor

İstanbulspor-Manisa FK

Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK

Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor-Gençlerbirliği

Adanaspor-Esenler Erokspor

Yeni Malatyaspor-Pendikspor

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