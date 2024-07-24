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PKK'nın Süleymaniye sorumlusu ve 2 terörist etkisiz!

PKK'nın Süleymaniye sorumlusu ve 2 terörist etkisiz!

Terör örgütü PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki terörist MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Tolhildan" kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu "Raman Renas" kod adlı İrfan Zendi ve "Cengaver Mikayil" kod adlı Hidayet Resuli'nin Süleymaniye'de bulunduğu belirlendi.

Teröristler, MİT tarafından hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda PKK/KCK mensuplarının, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildiğini, terör örgütü için Süleymaniye kırsalının artık güvenli bölge olarak görülemeyeceğini belirtti.

PKK
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