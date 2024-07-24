Fahrettin Altun: İsrail'in yalan ve algı operasyonlarını anında afişe ettik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in katliamlarını meşrulaştırmak için yalan ve algı operasyonlarını anında afişe etmemiz özellikle İsrail'i ve onu destekleyen uluslararası aktörleri gerçekten güç durumda bıraktı." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın 6. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle konferans salonunda düzenlenen "İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"nda konuştu.

Altun, doğruluk ve şeffaflığa bağlı kalarak kamuoyunu bilgilendirmeye devlet ile millet arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmeye ve ülkenin haklı mücadelesini uluslararası alanda anlatmaya var gücüyle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye iletişim modeli yeni Türkiye'nin vizyonu

Başkanlık olarak 6 yıllık çalışmanın en önemli sonucunun Türkiye iletişim modeli olduğunu belirten Altun, "Bu modeli inşa ederken tüm insanlığın ortak faydasını gözeterek hakkaniyetten taraf olması düstur edindik. Türkiye'nin dünya sahnesindeki tarihi rolünden ve bu role liderlik eden sayın cumhurbaşkanımızın siyasetinden ilham aldık" dedi.

Bu modelin yeni Türkiye'nin yükselişini iletişim alanında perçinleyeceğini belirten Altun, küresel bir adaletsizlikle karşı karşıya olduklarını söyledi.

"Mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz"

"Türkiye haksız sisteme karşı mazlumların yanında cumhurbaşkanımızın liderliğinde hak mücadelesi veriyor" diyen Altun, adil davama tüm mazlumların sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"İsrail'in yalan ve algı operasyonlarını anında afişe ettik"

Altun, batılı aktörlerin 7 Ekim sonrası İsrail'i arkasında saf tuttuğuna dikkat çeken Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreçte biz iletişim başkanlığı olarak İsrail'in küresel toplumun vicdanını felç etmeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerini engelleme noktasında 7 Ekim'den bu yana büyük bir gayret ortaya koyduk. 7 Ekim sonrası ortaya koyduğunuz bu hakikat mücadelesi, küresel medya kuruluşunda karşılık buldu. İsrail'in katliamlarını meşrulaştırmak için yalan ve algı operasyonlarını anında afişe etmemiz özellikle İsrail'i ve onu destekleyen uluslararası aktörleri gerçekten güç durumda bıraktı. Batılı egemenler İsrail'i desteklese de küresel vicdan artık İsrail'in soykırımcı olduğunu açıkça görüyor ve bunu ilan ediyor. Gazze'de yaşanan süreç göstermiştir ki biz Türkiye iletişim modelini sedece ülkemiz için değil, bölgesel ve küresel meselelerde Türkiye'nin oynadığı istikrarlaştırıcı rolün mütemmim bir cüzün rolü olarak görüyor, planlıyor ve uyguluyoruz."