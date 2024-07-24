Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-3 mağlup ederken, alınan bu galibiyetle ülke puanında da yerimizi korumamızı sağladı.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Lugano deplasmanından 4-3 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda kazandığı müsabaka sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında değişim olduğu gözlemlendi.
Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano karşısında 1-0 geriye düştüğü maçın 90 dakikalık süresini 4-3 üstün tamamladı. Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı karşılaşmada sarı-lacivertli takımın diğer golü Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.
Fenerbahçe, Lugano ile oynayacağı rövanş maçında ev sahibi olacak. Karşılaşma 30 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak.
Sarı-lacivertlilerin, İsviçre ekibi Lugano karşısında deplasmanda aldığı galibiyet UEFA ülke puanına 0.200'lük katkıda bulundu.
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye puanını 33 bin 800'e yükseltme başarısı gösterdi.
Çekya ekibi Sparta Prag da dün gece rakibini 2-0 mağlup ederek ülke puanını 33 bin 750 puana yükseltti.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:
7- Portekiz | 48.416 puan
8- Belçika | 42.400 puan
9- TÜRKİYE | 33.800 puan
10- Çekya | 33.750 puan
11- İsrail | 28.750 puan