Osman Kavala kararından sonra Tuğrul Türkeş 3 ismi daha ziyaret listesine ekledi

Gezi davasından hükümlü Osman Kavala'yı ziyaret edeceği açıklaması nedeniyle, MHP'nin tepkisini çeken Tuğrul Türkeş, bu kez yine Gezi davasından hükümlü olan Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater'le görüşmek için de başvuru yaptığını duyurdu.

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AK Parti Ankara Milletvekil Tuğrul Türkeş'in Gezi davasının hükümlüsü Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini açıklaması tartışmalara neden oldu.

Karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Türkeş, "Osman Kavala’yı ziyaret edeceğinizi açıklamıştınız, üzerinden bir hafta geçti, gerçekleşmedi? Hâlâ ziyaret konusunda kararlı mısınız? Gördüğünüz tepkiler sizi bu isteğinizden vaz mı geçirdi? Ne zaman ziyaret edeceksiniz?" sorusuna, Kavala ziyaretinden vazgeçmediği şeklinde cevap verdi.

Türkeş, aynı şekilde Gezi davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater’i de ziyaret edeceğini duyurdu.

Adalet Bakanlığına ve TBMM Başkanlığına 19 Temmuz'da dilekçe verdiğini ve izin beklediğini söyleyen Türkeş, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı olarak 4 isim için de müracaatımızı yaptık, bekliyoruz, Adalet Bakanlığı iznimizi onaylar onaylamaz ziyaretlerimi gerçekleştireceğim” dedi.

Türkeş, Çakır'ın “Neden bu kadar uzun sürdü dilekçenizin onaylanması, bu tuhaf değil mi?” sorusunu ise resmi prosedür neyse onu yaptığını ve cevap beklediğini söyleyerek yanıtladı.

Bahçeli'den Kavala tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli ise bugün yaptığı sürpriz basın toplantısında, isim vermeden Türkeş'e yüklenerek, "Terörist Demirtaş ile ziyaretçi kuyruğuna girenlerin profili çeşitlenen Soros’çu Kavala’ya siyasi geleceğini bağlayanlar ne milliyetçilikten ne de milli onurumuzu muhafaza temininden bahsetmeleri söz konusu değildir. CHP’nin şifreleri PKK’nın elinde, DEM’in kullanımındadır. Türk milleti köksüz ve kötü niyetli müflisleri görmektedir. Bu nedenle emperyalizmin içimize kadar yuva yapmış piyonları muhakkak çuvallayacak, alayının birden oyunları bozulacak, mahcubiyet ve mağlubiyet akıbetleri olacaktır" dedi.