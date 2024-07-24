MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Özgür Özel'e: Seni şapşik seninle çok eğleneceğiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisini grup toplantısında kendisini hedef alan CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Yönter, "Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz. İftira ve isnatlarının bedelini Türk adaletinde misliyle ödeyeceksin." dedi.

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Sinan Ateş cinayeti davasında MHP'li İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın'ı işaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP arasındaki gerilim sürüyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce de sık sık "MHP'deki o ikisi" sözleriyle hedef aldığı MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i kast ederek, "O ikisinden biri azmettirici ile mesajlaşmış durmuş. Mahkemede görüyoruz. Her yerde görüyoruz. Mesajın içeriğini de bilen var, günü gelince bütün Türkiye öğrenecek. Ama onu bilenlerin, görenlerin resmi kanaldan onu bir şekilde iddianameye sokması lazım, ona direniyorlar" dedi.

Bu kez Özel'e Yönter'den cevap geldi. Sosyal medya hesabından Özel'i hedef alan Yönter, "Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz…" dedi.

Yönter bir başka paylaşımında ise "Özgür, işte sen busun! İftira ve isnatlarının bedelini Türk adaletinde misliyle ödeyeceksin. Kösele derisinden imal edilmiş masken düştüğünde bakalım insan içine nasıl çıkacaksın! Kemal Bey’e dahi hançer sallayan hançercibaşı, CHP’nin felaketi olmak şöyle dursun, Türk siyasetinin yüz karası olarak anılmaya müstahaksın..." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü basın toplantısında, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası hakkında yazan, konuşan gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve araştırmacıların da olduğu, ellerinde 154 kişilik bir liste bulunduğunu açıkladı. Listeyi gösteren Bahçeli, "Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikte olacaktır. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız" dedi.