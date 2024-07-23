Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

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Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu'nda yapılan son toplantıda 17 maddeden oluşan teklif kabul edildi. Teklife göre başıboş sokak köpekleri toplanacak ve barınaklara alınacak.

UYGULAMAYI GERÇEKLEŞTİRMEYEN YETKİLİLERE 2 YILA KADAR HAPİS

AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören 17 maddelik teklife göre; başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki belediyelerde olacak. Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Teklifle evcil hayvanlarını terk edenlere ve sahipsiz hayvan popülasyonunu artıranlara da ceza kesilecek.

SAHİPLENDİĞİ KÖPEĞİ SOKĞA BIRAKANA 60 BİN TL CEZA

Sahiplendiği köpeği sokağa bırakanlar, hayvan başına 60 bin lira ceza ödeyecek. Köpekleri şehir dışındaki boş arazilere bırakan belediye ya da derneklere de hayvan başına 50 bin lira ceza uygulanacak. Başıboş köpekler kısırlaştırılacak, barınaklarda yaşatılacak

Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak.

"ÖTANAZİ" KELİMESİ ÇIKARILDI

Komisyon görüşmeleri sırasında verilen önerge ile teklif metninden "ötanazi" kelimesi çıkarıldı. Bunun yerine "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'uncu Maddesi'nin 3'üncü Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır" ifadesi metne eklendi. Ayrıca teklif tüm hayvanları değil yalnızca başıboş köpekleri kapsayacak şekilde güncellendi.