Jose Mourinho'dan maç sonu transfer mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Kulübün çıkardığı işten mutluyum. Buraya gelirken kimseden bir söz istemedim, sadece en iyisini yapmak istedim. Kulüp de bana bunu sundu." dedi.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sentetik bir sahada oynamak zordu"

"Maçtan önce mazeret sunmak istemedik ama sentetik bir sahada oynamak zordu, adapte olması zordu. Futbolcular top sürmekte zorlandı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde böyle bir zeminde oynamak kabul edilemez."

"Kulübün çıkardığı işten mutluyum"

"Kulübün çıkardığı işten mutluyum. Buraya gelirken kimseden bir söz istemedim, sadece en iyisini yapmak istedim. Kulüp de bana bunu sundu. Kampa yetişemeyen oyuncularımız vardı. Başkanımıza, yönetimimize ve sportif direktörümüze emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum."