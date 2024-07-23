Trabzonspor, Pedro Malheiro transferini açıkladı

Trabzonspor, Boavista forması giyen Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulübün yeni sağ bekinin maliyeti de KAP'a bildirildi.

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Süper Lig'de transfer sezonu devam ederken Trabzonspor, yeni sağ beki için imza töreni düzenledi.

Tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili ekip, sağ bek transferinde Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'yu kadrosuna kattı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, tecrübeli sağ bekle 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bonservisine 2 milyon euro verildi

Bordo-mavililer, Boavista'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Portekizli futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek transfer bedelinin yüzde 10'unun Boavista'ya verileceği kaydedildi.

Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun ilk üç sezonda 830 bin euro, dördüncü sezonda 882 bin euro, opsiyonun kullanılması halinde 986 bin euro maaş alacağı açıklandı.

Forma numarası da belli oldu

Tecrübeli sağ bek Trabzonspor forması altında, 79 numaralı formayı terletecek.

Sezon performansı

Boavista ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Portekizli sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Opsiyon hakkı kulübümüzde"

Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret, 2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Futbolcunun bonservisi 3 taksit olarak ödenecek

Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, Boavista FC ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Boavista FC'ye, Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %10'u ödenecektir.