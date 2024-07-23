Lugano - Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile karşılaşıyor.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Lugano 1-1 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak. Mücadele Spor Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

Mourinho ilk resmi maçına çıkıyor

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu.

Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin."

İLK 11'LER:

LUGANO: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunić, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.

HAKEM: Tiago Martins

STAT: Thun Stadı

SAAT: 21.30

YAYIN: Spor Smart ve D-Smart GO