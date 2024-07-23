BIST 11.110
DOLAR 32,81
EURO 35,62
ALTIN 2.540,44
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan likidite sterilizasyonu için yeni adım

Merkez Bankası'ndan likidite sterilizasyonu için yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.

Abone ol

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.

Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Teknosa'dan Preo ürünlerinde yaz fırsatları
Teknosa'dan Preo ürünlerinde yaz fırsatları
Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 16 kişi yaralandı
Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 16 kişi yaralandı
Turkcell Süper Kupa'da tribünler belli oldu
Turkcell Süper Kupa'da tribünler belli oldu
Lavrov'dan LGBT’ye tepki gösteren Elon Musk’a destek
Lavrov'dan LGBT’ye tepki gösteren Elon Musk’a destek
Gazze’de can kaybı 39 bin 90’a yükseldi
Gazze’de can kaybı 39 bin 90’a yükseldi
Bilal Erdoğan, ABD'deki roket yarışması şampiyonu İTÜ Vefa Havacılık Takımı'yla bir araya geldi
Bilal Erdoğan, ABD'deki roket yarışması şampiyonu İTÜ Vefa Havacılık Takımı'yla bir araya geldi
Rusya'dan İngiliz şirket yöneticilerine ülkeye giriş yasağı
Rusya'dan İngiliz şirket yöneticilerine ülkeye giriş yasağı
Diyanet'ten Cuma hutbesine 'saçmalık' diyen CHP sözcüsüne tepki
Diyanet'ten Cuma hutbesine 'saçmalık' diyen CHP sözcüsüne tepki
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu yanlıştan dönün oturalım hep beraber konuşalım...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu yanlıştan dönün oturalım hep beraber konuşalım...
'Masumiyet Müzesi' dizi oluyor: Orhan Pamuk da kadroda
'Masumiyet Müzesi' dizi oluyor: Orhan Pamuk da kadroda
Ankara'da asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci öldü
Ankara'da asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci öldü
Mehmet Şimşek'ten Bahçeli'ye teşekkür: Desteği çok kıymetli
Mehmet Şimşek'ten Bahçeli'ye teşekkür: Desteği çok kıymetli