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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu yanlıştan dönün oturalım hep beraber konuşalım...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu yanlıştan dönün oturalım hep beraber konuşalım...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin "Bir düğmeyi yanlış iliklediğiniz zaman bu böyle devam eder, gider. Meselenin özü budur. Yapmayın bunu milletimize, bize, kurumlarımıza. İstirham ediyoruz, bu yanlıştan dönün." ifadelerini kullandı.

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 İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin soru üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hayvan haklarıyla ilgili Meclis'teki süreçleri takip ediyoruz. Oluşturduğumuz raporları paylaşıyoruz. Ne yazık ki bu süreç belediyelerle ilgili anormal bir yük ve üst seviyede sorumluluk yükleyen maddelere sahipken, hiçbir belediyeyle hiçbir aşamasında, Türkiye Belediyeler Birliğiyle dahi bir irtibat kurulmadan bu sürecin böyle geliştirilmesini kabul etmemiz asla mümkün değil. Bunun AK Partilisi, CHP'lisi yok. Bu bağlamda oturalım, konuşalım.

"Bu yanlıştan dönün"

Toplumsal vicdanı, süreç yönetimini, bütçe yönetimini önümüze koyalım, bütüncül düşünelim. Yapılan her kanun adımını yanlış yaparsanız, yani bir düğmeyi yanlış iliklediğiniz zaman bu böyle devam eder, gider. Meselenin özü budur. Yapmayın bunu milletimize, bize, kurumlarımıza. İstirham ediyoruz, bu yanlıştan dönün. Oturalım hep beraber bunu konuşalım, bunun yöntemi var."

Kalamış Marina ihalesi

İmamoğlu, Kalamış Marina ihalesiyle ilgili soruya ise, "Süreci takip ediyoruz. Şu anda net bir bilgiye sahip değiliz. İhalenin süreci, dosyası, tabii bu tür şeyler çok şeffaf ilerlemiyor bildiğiniz gibi. 'Kim aldı, kim almadı'dan ziyade, nasıl ihaleye çıkıldı, içerik nedir, ne değildir onları inceleceğiz." yanıtını verdi.

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