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Irak Meclisi'ne resmi yazı ulaştı Irak Başbakanı'ndan PKK ile ilgili yeni talimat

Irak Meclisi'ne resmi yazı ulaştı Irak Başbakanı'ndan PKK ile ilgili yeni talimat

Irak hükümeti, devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi.

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Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Meclisi'ne ulaşan resmi yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer aldı.

Buna göre, Başbakan Sudani, resmi kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılmasını istedi.

Irak hükümeti, daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.

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