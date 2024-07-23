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Eşinin çalıştığı iş yerini bastı, bıçak çekti! Saldırganı polis etkisiz hale getirdi

Eşinin çalıştığı iş yerini bastı, bıçak çekti! Saldırganı polis etkisiz hale getirdi

Yalova'da boşanma aşamasındaki kocasının bıçaklı tehdidine maruz kalan kadın, KADES'ten destek istediği polis ekiplerince kurtarıldı.

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Rüstempaşa Mahallesi Şefika Sokak'taki Türk Telekom İl Müdürlüğü'nde çalışan ve boşanma aşamasındaki karısı G.D'yi görmeye giden A.R.D, eşi ve kendisini engellemeye çalışan kurum personellerine bıçak çekti.

KADES uygulamasıyla yardım isteyen G.D'nin çağrısı üzerine kısa sürede bölgeye giden polis ekibi, "dur" ihtarına uymayarak üzerlerine gelen saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay yerine gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.R.D'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

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