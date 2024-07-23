BIST 11.100
DOLAR 32,94
EURO 35,84
ALTIN 2.549,46
HABER /  EKONOMİ

Altın fiyatlarına bakın! Çeyrek altın ve gram altın...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatlarına bakın! Çeyrek altın ve gram altın...

Altın fiyatları düşüyor. Yatırımcı gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu diye merak ediyor. İşte altın piyasasında son durum...

Abone ol

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 522 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü  2 bin 534 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 536 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 230 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 852 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı  şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 394 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
4 binden fazla vergi denetmeni sahada olacak
4 binden fazla vergi denetmeni sahada olacak
Etiyopya'daki heyelan faciasında bilanço ağırlaştı
Etiyopya'daki heyelan faciasında bilanço ağırlaştı
Kurtulmuş: Türkiye olarak her zaman Kıbrıs halkının yanında olacağız
Kurtulmuş: Türkiye olarak her zaman Kıbrıs halkının yanında olacağız
Halk plajı duş kabininde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Halk plajı duş kabininde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Yabancılara vatandaşlıkta yeni dönem: MİT ve Interpol şartı geliyor!
Yabancılara vatandaşlıkta yeni dönem: MİT ve Interpol şartı geliyor!
Bahçeli'den MHP'nin şikayetçi olduğu 154 isimle ilgili açıklama: Günü geldiğinde bu dosya eyleme geçecek
Bahçeli'den MHP'nin şikayetçi olduğu 154 isimle ilgili açıklama: Günü geldiğinde bu dosya eyleme geçecek
Geçen yıla göre yüzde 103 arttı! Yerli turist bu yılın ilk çeyreğinde seyahat için bakın ne kadar harcadı
Geçen yıla göre yüzde 103 arttı! Yerli turist bu yılın ilk çeyreğinde seyahat için bakın ne kadar harcadı
Yerli "kara kutu" gün yüzüne çıktı
Yerli "kara kutu" gün yüzüne çıktı
Rakibi çok ağır konuştu! Babacan'ı küplere bindirecek sözler: Hepsi böyle, hepsi diktatör!
Rakibi çok ağır konuştu! Babacan'ı küplere bindirecek sözler: Hepsi böyle, hepsi diktatör!
Deprem uzmanından Ege ve Marmara uyarısı: Basınç ve birikim oraya yöneldi
Deprem uzmanından Ege ve Marmara uyarısı: Basınç ve birikim oraya yöneldi
MSB duyurdu! Biri kırmızı listede yer alan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Biri kırmızı listede yer alan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı!
Bursa'da fabrika ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı!