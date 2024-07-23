Altın fiyatlarına bakın! Çeyrek altın ve gram altın...

Altın fiyatları düşüyor. Yatırımcı gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu diye merak ediyor. İşte altın piyasasında son durum...

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Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 522 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü 2 bin 534 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 536 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 230 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 852 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 394 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.