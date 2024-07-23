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Elon Musk, Kamala Harris'i hedef aldı: Soros'un 'kuklası' olarak niteledi

Elon Musk, Kamala Harris'i hedef aldı: Soros'un 'kuklası' olarak niteledi

ABD Başkan adayı Donald Trump'a açıkça desteğini dile getiren milyarder Elon Musk, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ABD'li finansçı George Soros'un oğlu Alexander Soros'un “kuklası” olarak nitelendirdi.

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ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan adaylığından çekilmesinin ardından başkanlık yarışında aday olarak öne çıkan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yönelik sert mesaj gönderdi.

Musk, Demokratların başkan adayı olması beklenen Harris'i, ABD'li finansçı George Soros'un oğlu Alexander Soros'un “kuklası” olarak nitelendirdi.

X platformunda Soros'un Harris ile çekilmiş bir fotoğrafına ve Soros'un ABD başkan yardımcısını desteklediğine dair bir habere yorum yapan Musk, “Alexander Soros'a bir sonraki kuklanın kim olacağı konusunda herkesi merakta bırakmadığı için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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