Deprem uzmanından Ege ve Marmara uyarısı: Basınç ve birikim oraya yöneldi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, deprem açışından Çukurova bölgesinin rahatladığını belirterek, "Şu anda asıl sıkıntı Kıbrıs, Ege ve Marmara bölgeleri. Basınç ve birikim oraya yöneldi. Sıkıntılı süreç orada başladı" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin artçı sarsıntıları devam ederken Çanakkale'de meydana gelen 4,7 ve Adana'da yaşanan 4,1 büyüklüğündeki iki deprem korkuttu.

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Melih Baki, Çukurova bölgesinin deprem açısından rahatladığını söyledi. Baki, "Hatay ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 deprem ile Hatay rahatladı. 4,5 büyüklüğünün altındaki depremler sorun yaşatmaz. Asıl sıkıntı şu anda Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl ve Van’a kadar uzanan Doğu Anadolu Fayı’nın uzantısı. Oradaki hareket eden 2. blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Ortalama 6,3 ve 6,5 arasında yaşanacak deprem ile o bölge rahatlayacak" ifadelerini kullandı.

Baki, deprem riski taşıyan bölgeler olarak Kıbrıs, Ege ve Marmara’ya dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Şu anda asıl sıkıntı Kıbrıs, Ege ve Marmara bölgeleri. Basınç ve birikim oraya yöneldi. Sıkıntılı süreç orada başladı. Orada hareketlenme başladı ve iyi izlenmesi gerekiyor. Televizyonlara çıkıp halkı bilgilendiren hocalarımız lütfen sokaktaki vatandaş gibi konuşmasınlar. Birinci dereceden deprem coğrafyasındayız. Tarih boyunca bu coğrafya binlerce deprem geçirdi. Hep aynı yıkım var. 70-80 yıldan bu yana deprem öncesi önlemleri hiç alamadık. Konuşan hocalarımız, ‘deprem olabilir’ dememeli. Eksikliğimiz olan deprem öncesi önlemleri konuşmalı. Bütün dünya önlemini nasıl almış o yönetmelikleri anlatmamız lazım."

Bina yapımında yetkili kişilere yasal sorumluluk getirilmesi gerektiğini belirten Baki, "Meksika 7,4 ile yerle bir oldu ama önlem aldılar 8,1 ile büyük bir sorun yaşamadılar. Geçtiğimiz günlerde Güney Amerika ülkesi Şili’nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi ama onlar da hiç sorun yaşamadı. Bizler ise hep aynı acıları yaşıyoruz. Tek konuşmamız gereken deprem öncesi önlemler. Binayı yıkan depremin dinamik kuvvetleridir. Bunları yerinde ölçüp hesaplarsak ve zemin etüdünden bina yapımına kadar yapan yetkili kişilere yasal sorumluluk getirilirse bu sorun kökünden çözülecek" diye konuştu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.