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Biden'ın doktorundan açıklama geldi! Sağlık durumu nasıl?

Biden'ın doktorundan açıklama geldi! Sağlık durumu nasıl?

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Covid-19'a yakalandı. Peki, Biden'ın sağlık durumu nasıl? Biden'ın doktoru, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

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ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu merak ediliyordu. Doktoru, Biden'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. 

Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını açıkladı. Doktor, Biden'ın nabzının, kan basıncının, solunum hızının ve ateşinin tamamen normal olduğunu söyledi.

En son 18 Temmuz'da Covid-19'a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.

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