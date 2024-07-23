CHP'li belediyelerde 'Emekli Halk Kart' için tarih belli oldu

CHP'li belediyeler, geçim sıkıntısı çeken emeklilere yönelik müjdeli bir haber verdi. "Emekli Halk Kart" uygulamasıyla emekliler, birçok alanda indirim ve yardımdan faydalanabilecek. 412 belediyede geçerli olacak. Gıda alışverişlerinde, doğalgaz ve su faturası ödemelerinde kullanılabilecek.

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CHP'li belediyeler, geçim sıkıntısı çeken emeklilere umut ışığı yakıyor. "Emekli Halk Kart" uygulamasıyla emekliler, birçok alanda indirim ve yardımdan faydalanarak hayatlarını kolaylaştırabilecek. CHP Genel Merkezi ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) ortak çalışması olan "Emekli Halk Kart" için hazırlıkların ekim ayında tamamlanması ve emeklilere kart dağıtımının başlaması planlanıyor.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, SODEM'de "Emekli Halk Kart" uygulaması için bir birim kuruldu. Bu birimde karta ilişkin çalışma prensipleri oluşturuluyor. "Emekli Halk Kart" çalışmalarının Ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Mevcut kart uygulamaları inceleniyor, aksayan yönler, öneri ve eleştiriler, yenilikler ve teknik altyapı uygunluğu gibi alanlarda çalışmalar yapılıyor. Uygulamayla ilgili bir yönerge hazırlanması, yeni logo tasarlanması da yapılacak çalışmalar arasında. 412 belediyede uygulanması planlanan "Emekli Halk Kart" gıda alışverişlerinde, doğalgaz ve su faturası ödemelerinde de kullanılabilecek.



MEVCUT KARTLAR KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

CHP'li bazı belediyelerde var olan sosyal yardım kartları kullanılmaya devam edecek, emeklilerin kullanacağı kartların üzerlerine ek olarak "Emekli Halk Kart" logosu eklenecek. Sosyal yardımlarda kart uygulamasına geçmemiş belediyeler içinse yeni kart çıkarılacak ve "Emekli Halk Kart" logosu konulacak. Öncelik büyükşehir belediyelerinde olacak. Ardından uygulama kademeli olarak tüm CHP'li belediyelere yaygınlaştırılacak. Kademelendirmenin nüfusa göre yapılması üzerinde duruluyor.



Buna göre nüfusu belirli bir yoğunluğun üzerinde olan il ve ilçe belediyeleri öncelikli olacak. İlk yılın sonunda en düşük nüfus yoğunluğuna sahip belediyelerde de kart uygulaması hayata geçirilmiş olacak. Kartlarda belediyenin logosunun yanı sıra Emekli Halk Kart logosu ve kart sahibinin ismi-soyismi ve kart numarası yer alacak.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi açılış töreninde, ardından Beyoğlu Belediyesi Emekli Evi ziyaretinde partisinin yönettiği tüm belediyelerde hizmetleri ortaklaştırmak ve sosyal yardımları yaygınlaştırmak için “Emekli Halk Kart” uygulamasını başlatacaklarını açıklamıştı