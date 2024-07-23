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İstanbul istikametinde çalışma yapılacak! Sürücüler dikkat 50 gün boyunca kapatılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul istikametinde çalışma yapılacak! Sürücüler dikkat 50 gün boyunca kapatılacak

 Karayolları 4’üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde tüpün uzatılması için çalışma yapılacağını bildirdi. Çalışma nedeniyle tünelin İstanbul yönü 50 gün trafiğe kapalı olacak.

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Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Bayındır, Bolu Dağı Tüneli’nde ikinci tüp uzatma çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Projenin ihalesinin gerçekleştiğini belirten Bayındır, 50 gün boyunca tünelin İstanbul istikametinin kapalı olacağını söyledi.

Bayındır, heyelan riski nedeniyle geçen yıl Ankara yönündeki tüpü uzatılan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpü uzatma çalışmalarının da temmuz sonu ya da ağustos başında başlayacağını, tüm hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Bolu Dağı Tüneli, güzergahta meydana gelen heyelanlarda oluşacak olumsuz durumların önüne geçmek için Ankara istikametinde uzatılmıştı.

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