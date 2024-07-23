BIST 11.173
DOLAR 32,91
EURO 35,86
ALTIN 2.533,72
HABER /  POLİTİKA

Bakan Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti.

Abone ol

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem ve kentsel dönüşüm konularının kritik olduğunu belirterek, süreçte herkesin katkısına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini ve çalışmalarını dinlediğini kaydeden Kurum, "Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz." ifadesini kullandı.

Haluk Levent ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu bilgileri paylaştı:

"Malatya ve Gaziantep'te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili Sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi, teslim edilmesi, teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek
ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek
Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
Malatya'da 2 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı
Malatya'da 2 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı
Abdulkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev
Abdulkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 529 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 529 bin liraya geriledi
İYİ Parti'de istifa depremi! Sosyal medya hesabından duyurdu
İYİ Parti'de istifa depremi! Sosyal medya hesabından duyurdu
Adıyaman'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Adıyaman'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Sokak röportajında Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs yakalandı
Sokak röportajında Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs yakalandı
Jose Mourinho: Maçı kazanmak için geldik
Jose Mourinho: Maçı kazanmak için geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad açıklaması! İddialar yalanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad açıklaması! İddialar yalanlandı
Meriç Nehri’nde kaybolan 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı
Meriç Nehri’nde kaybolan 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı
Mersin'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
Mersin'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı