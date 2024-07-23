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Abdulkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Abdulkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın FC Midtjylland takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın FC Midtjylland takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, yönetecek.

Andorra’nın La Vella şehrinde Estadi Nacional Stadyumu'nda 20.00’de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a AVAR olarak Koray Gençerler eşlik edecek.

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