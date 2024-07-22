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Süper Lig'de yabancı kuralı değişti

Süper Lig'de yabancı kuralı değişti

TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici olarak Ceyhun Kazancı'nın atandığı, Süper Lig'de yabancı kuralının değiştiği ve MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiği iddia edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk icraatlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre TFF A Milli Takım'dan Sorum Yönetici ile Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu.

Milli Takım'da Ceyhun Kazancı dönemi

Hamit Altıntop'un üstlendiği A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici olarak Ceyhun Kazancı'nın göreve getirildiği belirtildi. Ceyhun Kazancı son olarak Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev almıştı.

Süper Lig'de yabancı kuralı değişti

Bir diğer çalışma ise yabancı kuralı üzerine yapıldı. Sabuncuoğlu'nun haberine göre Mehmet Büyükekşi yönetimi tarafından hazırlanan ve bu sezon Süper Lig'de uygulanması planlanan '12 yabancı kuralı' yeni yönetim tarafından kaldırıldı. Süper Lig takımları yeni sezonda kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Ferhat Gündoğdu geri dönüyor

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu başkanlığına kimin getirileceği de merak konusu olmuştu. 

Mevcut MK başkanı Ahmet İbanoğlu'nun kısa süre içinde görevinden istifa etmesi bekleniyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İbanoğlu'nun istifası sonrası MHK başkanlığına Ferhat Gündoğdu'yu atayacağı iddia edildi. Ferhat Gündoğdu Nihat Özdemir'in TFF başkanı olarak görev yaptığı dönemde MHK başkanlığı yapmıştı.

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