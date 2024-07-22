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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad açıklaması! İddialar yalanlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad açıklaması! İddialar yalanlandı

Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova'da görüşeceği iddialarını yalanladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova'da görüşeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da bir araya geleceği yönündeki haberler yalanlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili konuya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suriye Cumhurbaşkanı Esad’la Moskova’da bir görüşme yapacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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