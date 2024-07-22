Adidas, Bella Hadid’i reklam kampanyasından çıkarttı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Adidas'ın yeni reklam yüzü olması nedeniyle İsrail tarafından hedef alınmıştı ve Adidas'tan özür açıklaması gelmişti. Bugün ise Hadid'in reklam kampanyasından çıkartıldığı öğrenildi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü zulme tepkisiz kalmayanlardan biri de Filistin asıllı dünyaca ünlü manken Bella Hadid oldu.

Hadid son olarak, dünyanın önde gelen spor giyim markası Adidas'ın 1972 Münih Olimpiyatları'nı öne çıkaran reklam kampanyasının yüzü seçildi.

Ancak bu gelişmenin ardından Hadid ve Adidas, İsrail tarafından bir kez daha hedef alındı.

İsrail hedef gösterdi: Adidas özür diledi...

İsrail, 18 Temmuz’da resmi X hesabı üzerinden Hadid’in olduğu Adidas reklamlarını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Adidas yakın zamanda ayakkabıları için 1972 Münih Olimpiyatlarını öne çıkaran yeni bir kampanya başlattı. Münih Olimpiyatları sırasında 11 İsrailli Filistinli teröristler tarafından öldürüldü. Bilin bakalım kampanyalarının yüzü kim? Antisemitizmi yayma ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısında bulunma geçmişine sahip, yarı Filistinli bir model olan Bella Hadid. O ve babası sık sık Yahudilere karşı kan iftiralarını ve Yahudi karşıtı komploları teşvik ediyor. @Adidas,yorumunuz var mı?"

Hadid kampanyadan çıkartıldı

Yaşananlar sonrası Adidas özür açıklaması yaptı ve Hadid’in çıkartıldığı reklam kampanyasının “gözden geçirileceğini” duyurdu.

Bugün ise konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Adidas, Hadid’in reklam kampanyasından çıkartıldığını haber ajansı AFP’ye doğruladı.

Hadid cephesinden ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

New York'ta düzenlenen eyleme katıldı

Öte yandan Bella Hadid, Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne de katılmıştı. Ünlü model, Filistin direnişinin sembolü haline gelen kefiyeden yapılma elbisesi ile dikkat çekmişti.

Daha önce de Gazze’de devam eden savaşla ilgili açıklama yapan model, 2021 yılında da New York’ta düzenlenen Filistin yanlısı bir yürüyüşe siyah beyaz kefiye ile katılmıştı.

Son olarak Filistin'e verdiği destek nedeniyle ölüm tehditleri aldığını açıklamış, dünyaca ünlü bazı markalar tarafından ambargoya uğramıştı.

Ölüm tehditleri aldı

Daha önce birçok kez Filistin'e destek paylaşımı yapan ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan Bella Hadid, İsrail tarafından tepkilerin odağı haline getirilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Hitler'e benzeten Hadid, "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ensonhaber.com