İstanbul'da binaya kamyon çarptı: Vatandaşlar tahliye edildi

Beşiktaş'ta bir kamyon binaya çarptı. Kaza sonrası hiç kimse yara almazken bina tahliye edildi.

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyon yokuş aşağı inerken dört katlı bir binanın giriş katına çarptı. Olay, mahalle sakinleri arasında büyük paniğe neden oldu.

Kazanın, sabah saatlerinde şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. Kamyon hızla yokuş aşağı inerken önce kaldırıma çarptı, ardından dört katlı binanın giriş katına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle bina girişinde büyük hasar oluştu.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Olayın hemen ardından bina tahliye edildi. Bina sakinleri güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.