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THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı

 Türk Hava Yolları (THY), bu yıl sonundan başlamak ve iki yılda tamamlanmak üzere tüm uçaklarında yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti vermek için TÜRKSAT ile mutabakat zaptı imzaladı.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere'deki havacılık fuarında düzenlenen imza törenine, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katıldı.

Bu yıl sonundan başlanması ve iki yılda tamamlanması hedeflenen proje kapsamında THY, mevcut filosunu en yeni uçak içi bağlantı (IFC) teknolojileriyle güçlendirmeyi ve yeni uçakları daha verimli IFC teknolojileriyle donatmayı planlıyor.

Bu sayede THY, filosunun büyük bir bölümünde sunduğu IFC hizmetini tüm filosuna yayarak, tüm yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı IFC hizmetini ücretsiz olarak sunabilecek.

Tüm filosu adına en iyi IFC hizmet çözümlerini sunabilecek yerel ve uluslararası tedarikçilerle işbirliği görüşmeleri yapan THY, bu bağlantı hizmetine yönelik çözümlerin geliştirilmesinde Türk şirketlerine de destek sağlıyor.

Bu kapsamda projeyi THY'nin kabin içi sistemler üreten iştiraki TCI Aircraft Interiors ile TÜRKSAT ortaklaşa yürütecek.

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