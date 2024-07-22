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MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi!

MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada: "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı. 

MSB
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