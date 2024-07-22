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Fenerbahçe Lugano'yu elerse Şampiyonlar Ligi'nde 3. turdaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe Lugano'yu elerse Şampiyonlar Ligi'nde 3. turdaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonunda 3. eleme turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Yusuf Yazıcı'nın ayrıldığı Fransız kulübü, geçen sezon ligi 4. sırada tamamlamıştı.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Lig yolu

Slavia Praha (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Lille (Fransa) / Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Partizan (Sırbistan) - Rangers (İskoçya)

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)

Şampiyonlar yolu

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)

NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya)​​​​​​​ / APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)

Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)

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