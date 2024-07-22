Dilan Polat için karar verildi? Tahliye mi edildi?

Evrakları eksik olan ve bugün yeniden değerlendirilmeye alınan Dilan Polat'ın tahliye talebine ret kararı verildi.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında, herkesin merakla beklediği MASAK raporu çıktı.

Polatlar hakkında çıkan raporda tutuklanma gerekçesi olan kara para aklama yer almazken, vergi kaçırmanın olduğu ise kesinleşti.

MASAK raporunda ayrıca Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtildi.

Evrakların tamamlanması istendi

MASAK raporundan 5 tutuklu sanığın 4'ünün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Dilan Polat için eksik evrakların tamamlanması ve bugün değerlendirme yapılması bekleniyordu.

Tahliye talebi reddedildi

Tahliye olması beklenen Dilan Polat hakkında mahkemeden karar çıktı. Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi.