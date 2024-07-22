 Sigara fiyatları 1 Ağustos'ta marka marka güncellenecek

Yeni sigara zammı iddiası tiryakileri kızdırdı. Temmuz ayında açıklanan TÜİK rakamları sonrasında sigara başta olmak üzere alkol ve akaryakıta ÖTV zammı gelmişti. Sigara fiyatlarına 5-6 liralık yeni bir zammın geleceği iddia edildi. Marka marka sigara fiyatlarının ağustos ayından itibaren güncelleneceği iddia edildi.

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Temmuz ayında sigaraya gelen zammın ardından ağustos ayında da sigara fiyatlarına yeni bir zam bekleniyor. Sigara fiyatlarının yine değişeceği iddia edildi.

Türkiye Tekel Batileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, ağustos ayında sigara fiyatlarına zam geleceğini ifade etti.

Aybaş, yaptığı açıklamada, “Sigaraya önümüzdeki ay tekrar 5-6 lira daha zam gelirse yok daha neler der misiniz?” ifadelerini kullandı.

3 Temmuz’da sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırılmıştı. ÖTV zammı ile birlikte sigara fiyatlarına da zam gelmişti.

İddialara göre, 1 Ağustos'ta sigaralara 6 TL daha zam gelecek.

Eğer zam gerçekleşirse, en ucuz sigaranın fiyatı 70 TL olacak.

Zam tüm sigara markalarını kapsayacak.

Sigara fiyatlarının artması, tiryakilerin sigarayı bırakmasını teşvik etmesi açısından olumlu bir gelişme olabilir.