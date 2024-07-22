BMW'den tarihi karar! Sevilen otomobilinin fişini çekiyor

BMW'nin yeni nesil X3 M modelinin üretimden kaldırılacağı ve yerini elektrikli iX3 M modeline bırakacağı öne sürüldü. Benzinli motor tercih edenler için ise X3 M50 modeli en güçlü seçenek olacak. Peki BMW neden böyle bir karar aldı?

Abone ol

Yenilenen BMW X3 (G45) geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı ve kullanıcılar, Alman şirketin bu adımından sonra ise yeni nesil "X3 M" modelinin çıkış tarihini beklemeye başlamıştı. Ancak BMWBlog'un haberine göre, yeni X3 M'i bekleyenlerin hevesi kursağında kalacak.

Şu ana kadar G97 kod adıyla bilinen ve F97 X3 M'in potansiyel halefi olarak görülen otomobilin üretimden kaldırılacağı öne sürüldü. Bunun sebebi ise: sürpriz olmadığı üzere BMW'nin var gücüyle ilk elektrikli iX3 M modelini piyasaya sürmeye odaklanması.

Eğer elektrikli otomobillerden uzaksanız ve benzinli motoru tercih edenlerdenseniz, X3 M50 modeli B58 motorundan daha fazla güç sunarak model gamının en güçlü üyesi olacak.

Tarihsel olarak, BMW üretim serilerinin M varyantları temel modelden 1 ila 2 yıl sonra ortaya çıkıyor ve tipik prototipleri yolda veya Nürburgring çevresinde görülüyor. Ancak yeni X3 M'de henüz bunların hiçbiri gerçekleşmedi.

Motor1'in aktardığına göre X3 M, piyasadaki en eğlenceli SUV'lerden biriydi. Turboşarjlı sıralı altı motoru ile 510 bg güç sunan X3 M Competition, 100 km/s hıza 3.7 saniyede ulaşabiliyordu.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio'nun da gitmesi ve Porsche Macan'ın elektriğe dönmesiyle birlikte yüksek performanslı kompakt lüks SUV pazarı giderek daralıyor.

Yine de, Bavyeralı üreticinin bu raporları henüz doğrulamadığını belirtmeden geçmeyelim. X4'ün pabucunun dama atılmasıyla birlikte X3 M'in geleceği de karanlık görünüyor olsa da, şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşabiliriz.

Kod adı ZA5 olan elektrikli BMW iX3 M hakkında şu ana kadar çok fazla şey bilinmiyor.

Neue Klasse mimarisine dayandığı, en az 600 beygir gücüne sahip olacağı, mevcut BMW elektrikli araçlarından yüzde 30 daha fazla menzil, daha hızlı şarj ve panoramik ekran gibi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.