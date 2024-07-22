Meral Akşener’den gece yarısı açıklama geldi! "Beni oy vermeye ikna edin" iddialarını yalanladı

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, "Beni İYİ Parti'ye oy vermeye ikna edin" dediğine yönelik iddiaları yalanladı.

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Kurban Bayramı'nda kendisini ziyaret eden partililerle bir araya gelen Meral Akşener'in kimi partililere, “Bir seçmen olarak beni İYİ Parti’ye oy vermeye ikna edin” dediği öne sürüldü.

Akşener'den söz konusu iddialara gece yarısı cevap geldi. Akşener'in gece yarısı X hesabından yayımladığı açıklamada, aynı zamanda tekzip de talep ederek şu ifadelere yer verdi:

"İnternet üzerinden yayın yapan gazeteduvar.com isimli haber sitesinde “Akşener 'ikna edilmek' istiyor" biçiminde 21.07.2024 tarihinde bir haber yayınlanmıştır. Yayınlanan bu haber içeriğinde, 'Geçtiğimiz kurban bayramında kendisini ziyaret eden partililerle bir araya gelen Akşener ile bazı milletvekillerinin de görüştüğü biliniyor. Meclis kulislerine yansıyan bilgilere göre Akşener kendisini ziyaret eden kimi partililere, ‘Bir seçmen olarak beni İYİ Parti'ye oy vermeye ikna edin' diyor.' şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Haberin içeriğinde yer alan ifadeler tümüyle gerçek dışıdır. Bayram sürecinde ziyaretime gelen partililere, haberde geçen biçimde herhangi bir beyanım olmamıştır. Son günlerde bazı yayın organları tarafından ismim kullanılarak herhangi bir kaynağa dayanmayan gerçek dışı haberler yapılmaktadır. Bu haberler nedeniyle toplumda ve Kurucu Genel Başkanı olduğum İYİ Partililer nezdinde hakkımda olumsuz düşünce ve görüşler oluşmaktadır. Kurucu Genel Başkanı olduğum İYİ Parti'ye, aidiyetim ve bağlılığım kimse tarafından sorgulanamayacağı gibi İYİ Parti dışında herhangi bir siyasi partiye bir seçmen olarak oy vermeyeceğim de ortadadır.

Basın ve yayın organlarını bu haber vesilesi ile bir kez daha doğru, tarafsız ve kaynak belirterek haber yapmaya ve toplumu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum. Bu nedenle işbu tekzip istemimin haberin içeriğinin yer aldığı internet sayfasında, haber altında kamuoyunun doğru ve kaynağından bilgilendirilmesi için yayınlanmasını rica ederim."