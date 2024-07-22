Ahmet Hakan yatağını restoranın ortasına taşıyan kişi için bakın ne dedi?

Ahmet hakan, Antalya'da 5 yıldızlı otelde çalışmayan klimasının tamir edilmemesine kızıp restoranın ortasına yatağını taşıyan Cenk Bilge isimli müşterinin eylemi için "Tatile çıkılır. Ortak olunur. Okey oynanır. Maça gidilir. Organizasyon yapılır. Mavra çevrilir." yorumunda bulundu.

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Serik ilçesindeki Boğazkent bölgesinde 5 yıldızlı otele tatil için gelen Cenk Bilge, odasındaki bozuk klimanın tamir edilmesi için otel yetkililerinden yardım istedi.

Sorunun giderilmediğini öne süren Bilge, odasındaki yatağı otel restoranına taşıdı. Restorandaki yatağın üzerine uzanan Bilge, bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ses getiren eylem sonrası yetkililer harekete geçti ve klima kısa sürede tamir edildi.

"Negatif durumu anında pozitife çevirmek"

Müşterinin akıllı protestosu Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. Bugünkü yazısında övgüler yağdırdığı vatandaş için Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Öfkeyi kontrol ederek zekice bir buluşla negatif durumu anında pozitife çevirmek. Her babayiğidin yapabileceği bir şey değildir bu. Bu vatandaşımızla... Tatile çıkılır. Ortak olunur. Okey oynanır. Maça gidilir. Organizasyon yapılır. Mavra çevrilir."