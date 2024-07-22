Rusya'dan 'Biden' açıklaması: Olanları dikkatle izlememiz gerekiyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD’de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Sabırlı olmamız ve olanları dikkatle izlememiz gerekiyor” dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekilmesi ile ilgili olarak, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem" değerlendirmesinde bulundu.

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Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Rusya için öngörülebilir aday olarak Biden'ın tercih edilebilir olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem. Sabırlı olmak ve bundan sonra ne olacağını dikkatle izlemek gerekiyor. Önceliğimiz, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.