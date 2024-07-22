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Kereste fabrikasında çıkan yangın

Kereste fabrikasında çıkan yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken ihbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ekiplerin çabaları sonucu söndürülen yangında soğutma çalışması başlatıldı.

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