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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerle mücadelesinin devam ettiğini belirtti.

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Terör örgütlerine yönelik operasyonlar başarılı şekilde devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgelerinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda toplam 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor!" yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi. 

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