BIST 11.156
DOLAR 33,04
EURO 35,94
ALTIN 2.551,00
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Biden, görev süresi boyunca Amerika'nın büyük ilerleme kaydettiğini ve demokrasiyi koruduklarını belirtirken, partisi ve ülkesinin çıkarları için yarıştan çekilmenin en doğrusu olduğunu ifade etti.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı.

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi.

Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.

Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

İşte Biden'ın adaylıktan çekildiğini duyurduğu o paylaşım:

Ayrıntılar geliyor...

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Başbakanlığı duyurdu: Ateşkes müzakereleri için heyet gönderme talimatı verildi
İsrail Başbakanlığı duyurdu: Ateşkes müzakereleri için heyet gönderme talimatı verildi
Ehliyet sınavında kurallar değişiyor! Ocak 2025'te...
Ehliyet sınavında kurallar değişiyor! Ocak 2025'te...
Pendik'te orman yangını! 3 saat sonra söndürüldü
Pendik'te orman yangını! 3 saat sonra söndürüldü
İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan tokat gibi yanıt
İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan tokat gibi yanıt
Milli motosikletçi Razgatlıoğlu'ndan üst üste 10. zafer
Milli motosikletçi Razgatlıoğlu'ndan üst üste 10. zafer
Havada Rusya ve ABD gerilimi! Uçaklar havalandı
Havada Rusya ve ABD gerilimi! Uçaklar havalandı
Gizli Servis'ten şüpheleri üzerine çekecek bir adım daha! Meğer son 2 yılda
Gizli Servis'ten şüpheleri üzerine çekecek bir adım daha! Meğer son 2 yılda
Eskişehir'de baba dehşeti!
Eskişehir'de baba dehşeti!
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste 10. zafer
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste 10. zafer
İlber Ortaylı'dan 3. Dünya savaşı açıklaması: Uzun bir müddet hayat olmayacak
İlber Ortaylı'dan 3. Dünya savaşı açıklaması: Uzun bir müddet hayat olmayacak
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüyle ilgili yeni gelişme
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüyle ilgili yeni gelişme