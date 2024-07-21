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İlber Ortaylı'dan 3. Dünya savaşı açıklaması: Uzun bir müddet hayat olmayacak

İlber Ortaylı'dan 3. Dünya savaşı açıklaması: Uzun bir müddet hayat olmayacak

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 3. Dünya Savaşı'na doğru yavaş ilerlediklerini söyleyerek "Kendimizi yok edeceğiz, türümüzü yok edeceğiz, alt türleri yok edeceğiz. Sonra uzun bir müddet hayat olmayacak" dedi.

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Koronavirüs salgını, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Hamas savaşları, doğal afetler ve yıkımlar derken insanlığın nereye gittiği son zamanlarda sıkça sorgulanmaya başlandı.

Son olarak Orta Doğu'da yaşananlar 'Üçüncü Dünya Savaşı'nı yeniden gündeme getirirken, Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan konuya dair açıklama geldi.

Ekol TV'de yayınlanan bir programın konuğu olan Ortaylı, soruları cevapladı. "Şu anda üçüncü bir dünya savaşı içinde miyiz sizce?" sorusuna Ortaylı şöyle cevap verdi:

"Yavaş yavaş giriyoruz. Ama herhalde global bir harp olmaz. Şurası bir gerçek; insanoğlunun bu tabiatı tahrip etme ihtimali yüksek. Yani kendimizi yok edeceğiz, türümüzü yok edeceğiz, alt türleri yok edeceğiz. Sonra uzun bir müddet hayat olmayacak. Hatta belki onları bile kurutacağız.

Milyonlarca yıldızın olduğu bir evrende kim bilir buna benzer şeyler var, bilmiyoruz. Samanyolu'nun ötesinde bile gezegenler, gezegenler... Niye orada da böyle bir şey olmasın, bu hayat sırf Dünya'ya mı mahsus? Kim bilir orada da neler var, bilmiyoruz."

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