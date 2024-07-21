Güneri Civaoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Restorantta düşerek başını çarpmıştı

84 yaşındaki gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun İstanbul'da bir restoranda geçirdiği kazadan sonra ameliyat edildiği ve geçirdiği tedavi sürecinden sonra durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Geçen hafta İstabul'daki Cipriani restoranda dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan Cıvaoğlu, çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşması ve ince bir kanamayla karşılaşması sonucu acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Hastanede ameliyat edilen Cıvaoğlu'nun bir süre daha gözlem altında tutulduktan sonra yoğun bakımdan çıkarıldığı belirtildi. Çarpma sonucu meydana gelen beyin kanamasının herhangi bir kalıcı hasara neden olmadığı ve Cıvaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtildi.

Cıvaoğlu'nun şu anda durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939 Ankara doğumlu olan Güneri Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken aynı zamanda gazetecilik de yaptı. Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı.

TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında olan Cıvaoğlu, sonraki yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kuran Cıvaoğlu, 1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı ve Show TV'nin genel müdürü oldu.

1996'dan sonra Milliyet Gazetesi'nin başyazarı olan Cıvaoğlu, Kanal D'de yorum programı yaptı. 'Durum' adlı programı sunan Cıvaoğlu, yine Kanal D'de 'Şeffaf Oda' adlı programı hazırlayıp sundu.

Cıvaoğlu, 2013 yılında TV8'e geçti ve üç yıl bu kanalda çalıştı. Bilgi Üniversitesi'nde İletişim dersleri veren Güneri Cıvaoğlu, aynı zamanda İstanbul Barosunda kayıtlı avukattır.