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Ahmet Hakan: MASAK raporu Dilan Polat'ı kurtarır mı?

Ahmet Hakan: MASAK raporu Dilan Polat'ı kurtarır mı?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Dilan Polat'ın tahliye edilebileceği iddialarına yönelik, "Sanıkları raporlar aklamaz, tahliye etmez. Aklama ve tahliyenin tek mercisi mahkemelerdir." dedi.

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Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları ortaya çıktı.Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan "MASAK raporu, mahkeme kararı değildir." değildir dedi ve şunları kaydetti:

MASAK raporunda Dilan Polat’ın sadece vergi suçu işlediği söyleniyormuş.

Bu raporla birlikte Dilan Polat tahliye edilirmiş.

*Hop!

MASAK raporu, mahkeme kararı değildir.

Daha savcı, sözünü söylememiştir, iddialarını savunmamıştır.

Sanıkları raporlar aklamaz, tahliye etmez. Aklama ve tahliyenin tek mercisi mahkemelerdir.

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