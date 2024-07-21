5 yıldızlı otelde klima krizi! Yatağını restorana taşıdı, Bakanlık yetkilileri inceleme yaptı

Antalya'da, kaldığı otel odasındaki klimanın çalışmadığını öne sürerek yatağını restorana taşıyan kişinin bu anları sosyal medyada paylaşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri otelde incelemelerde bulundu.

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Serik ilçesindeki Boğazkent bölgesinde 5 yıldızlı otele tatil için gelen Cenk Bilge, odasındaki bozuk klimanın tamir edilmesi için otel yetkililerinden yardım istediğini iddia etti.

Sorunun giderilmediğini öne süren Bilge, odasındaki yatağı otel restoranına taşıdı. Restorandaki yatağın üzerine uzanan Bilge, bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha sonra Bilge ile görüşen otel yetkililerince klima sorunu çözüldü.

Otele yönelik iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri harekete geçti.

Yetkililerce bugün otelde inceleme ve denetleme yapıldı.