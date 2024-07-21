Husilerden İsrail'e savaş çağrısı! Tüm dünyaya ilan ettiler

İsrail'in Hudeyde'ye düzenlediği bombardıman sonrası Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv'i güvensiz bölge ilan ederek İsrail'e karşı savaş çağrısında bulundu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Gazze'deki saldırılar durup kuşatma kaldırılana kadar uzun bir savaşa hazır olduklarını belirtti.

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İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği bombardıman sonrası Yemen'deki İran destekli Husilerden çarpıcı bir açıklama geldi.

Tel Aviv güvensiz bölge ilan edildi

İsrail'in bombardımanına karşılık verileceğini açıklayan Husiler, Tel Aviv'i güvensiz bölge olarak tanımlayarak İsrail'e savaş çağrısı yaptı.

'Düşmanla uzun bir savaşa hazırız'

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, "İsrail saldırısının ardından Yafa-Tel Aviv bölgesinin güvenli olmayan bölge ilan ediyoruz Gazze'deki saldırganlık durup kuşatma kaldırılana kadar düşmanla uzun bir savaşa hazırız" dedi.

Ne olmuştu?

İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Yemen'in Hudeyde kentine bombardıman başlatmıştı. ABD ile koordine olarak düzenlenen bombardımanda Hudeyde Limanı'na onlarca füze atıldı.