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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında 50 gemiyle geçit töreni

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında 50 gemiyle geçit töreni

KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla 50 gemi ile geçit töreni icra edildi. Girne açıklarında düzenlenen geçit törenine Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi TCG Anadolu da katıldı.

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KKTC’de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel donanmanın 50 gemisi Girne açıklarında tören düzenledi. Donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu'da törende yer aldı.

TCG ANADOLU'DAN 21 PARE TOP ATIŞI!

Türkiye'nin gövde gösterisi yaptığı geçit törenine katılan Türk donanmasının göz bebeği TCG Anadolu 21 pare top atışı yaptı. 

Girne açıklarında düzenlenen geçit törenine Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi TCG Anadolu da katılıyor. 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni icra ediliyor.  Geçit töreninde 2 Bayraktar AKINCI TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da yer alıyor.

Fırkateyn, korvet, hücum botları ve denizaltılar gösteriye katılıyor. Gemilere Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterler de eşlik ediyor.

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