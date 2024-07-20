BIST 11.156
DOLAR 33,04
EURO 35,94
ALTIN 2.551,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hakkari'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü, kardeşini yaraladı

Hakkari'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü, kardeşini yaraladı

Hakkari'de bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü, kardeşini de yaraladı.

Abone ol

Gazi Mahallesi'nde baba Ahya M. ve oğlu Nusret M. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada oğul Nusret M, babası Ahya M. ve kardeşi Boran M'yi tabancayla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahya M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Boran M. tedavi altına alındı.

Zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Okan Buruk, iki yıldızın üstünü çizdi! Galatasaray'dan gönderiliyorlar...
Foto Galeri Okan Buruk, iki yıldızın üstünü çizdi! Galatasaray'dan gönderiliyorlar... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Perinçek’ten darbe çağrısı: CHP iktidar olursa…
Doğu Perinçek’ten darbe çağrısı: CHP iktidar olursa…
KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edildi: 380 çivi ve 7 bin 300 metre telle yapıldı
KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edildi: 380 çivi ve 7 bin 300 metre telle yapıldı
Paris Olimpiyatları başlıyor: Bilet rekoru kırıldı
Paris Olimpiyatları başlıyor: Bilet rekoru kırıldı
Avdagiç’ten kredi notu değerlendirmesi: Enflasyonla mücadelemizi sürdürmeliyiz
Avdagiç’ten kredi notu değerlendirmesi: Enflasyonla mücadelemizi sürdürmeliyiz
YÖK Başkanı Özvar'dan, KKTC uyruklu öğrencilerden katkı payı alınmamasına ilişkin açıklama
YÖK Başkanı Özvar'dan, KKTC uyruklu öğrencilerden katkı payı alınmamasına ilişkin açıklama
EURO 2024'ün en güzel golü Türkiye'den!
EURO 2024'ün en güzel golü Türkiye'den!
Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da market ve restoranları denetledi
Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da market ve restoranları denetledi
İzmir'de trenin hemzemin geçitte çarptığı araçtaki 3 kişi öldü
İzmir'de trenin hemzemin geçitte çarptığı araçtaki 3 kişi öldü
THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a yükseldi
Akaryakıta ÖTV zammı yansıdı! İşte yeni akaryakıt fiyatları
Akaryakıta ÖTV zammı yansıdı! İşte yeni akaryakıt fiyatları
Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak
Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak