Okan Buruk, iki yıldızın üstünü çizdi! Galatasaray'dan gönderiliyorlar...
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımdan gidecek oyuncuları belirledi. Yeni sezonda yedek kulübesinde dahil mutsuz oyuncu istemeyen Okan Buruk, performanslarını yeterli bulmayan oyuncuların listesini yönetime verdi.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunda istemediği oyuncuları göndermeyi planlıyor.
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Okan Buruk'un yeni sezon öncesi yapılan kampta performanslarını yeterli bulmadığı oyuncuları Dursun Özbek'e ilettiği öğrenildi.
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Okan Buruk ile toplantı yapan Dursun Özbek, tecrübeli çalıştırıcının kendisine ilettiği isimlerle yolları ayıracak.
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Okan Buruk'un listesinin en başında Tete ve Sergio Oliveira yer alıyor. İki oyuncuya da kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi.
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