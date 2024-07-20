Akaryakıta ÖTV zammı yansıdı! İşte yeni akaryakıt fiyatları

Altı aylık enflasyon oranlarının belli olması sonrası akaryakıt fiyatları da zamlandı. Bugün itibarıyla benzine 2 lira 21 kuruş, motorine ise 2 lira 7 liralık zam pompaya yansıdı.Abone ol
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki iniş-çıkışlar hemen hemen her hafta farklılık gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde, altı aylık enflasyon oranlarının netleşmesinin ardından akaryakıtta ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) artışı uygulandı. Bu artışla birlikte, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine ise 2 lira 07 kuruş zam yapıldı.
Türkiye genelinde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 44.87 TL
Motorin: 44.83 TL
LPG: 22.80 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 45.00 TL
Motorin: 44.90 TL
LPG: 22.93 TL
İZMİR
Benzin: 46.05 TL
Motorin: 46.03 TL
LPG: 23.22 TL
ANKARA
Benzin: 45.70 TL
Motorin: 45.63 TL
LPG: 23.10 TL