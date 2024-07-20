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Akaryakıta ÖTV zammı yansıdı! İşte yeni akaryakıt fiyatları

Akaryakıta ÖTV zammı yansıdı! İşte yeni akaryakıt fiyatları

Altı aylık enflasyon oranlarının belli olması sonrası akaryakıt fiyatları da zamlandı. Bugün itibarıyla benzine 2 lira 21 kuruş, motorine ise 2 lira 7 liralık zam pompaya yansıdı.

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Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki iniş-çıkışlar hemen hemen her hafta farklılık gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde, altı aylık enflasyon oranlarının netleşmesinin ardından akaryakıtta ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) artışı uygulandı. Bu artışla birlikte, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine ise 2 lira 07 kuruş zam yapıldı.

Türkiye genelinde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 44.87 TL
Motorin: 44.83 TL
LPG: 22.80 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 45.00 TL
Motorin: 44.90 TL
LPG: 22.93 TL

İZMİR

Benzin: 46.05 TL
Motorin: 46.03 TL
LPG: 23.22 TL

ANKARA

Benzin: 45.70 TL
Motorin: 45.63 TL
LPG: 23.10 TL

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