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Arda Güler hakkında bomba iddia! 4 çalışanını birden işten çıkardı

Arda Güler hakkında bomba iddia! 4 çalışanını birden işten çıkardı

İspanya'nın en büyük takımlarından birinde forma giyen Arda Güler, hakkında gündeme bomba bir iddia atıldı. Uzun süre sakatlıklarla baş eden Arda Güler'in Türkiye'de yanında götürdüğü 4 Türk işçisini kovduğu iddiaları gündeme oturdu.

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EURO 2024 karşılaşmalarında Arda Güler'in performansı tüm dünya tarafından konuşuldu.

Adeta gündemde ilk sıralara çıkan Güler, hakkında gündeme bomba gibi bir iddia atıldı.

Real Madrid'te forma giyen genç futbolcunun Türkiye'den İspanya'ya götürdüğü bazı işçileri kovduğu söylendi. 

Fanatik'te yer alan habere göre; Genç orta saha oyuncusu Arda Güler, sağlıklı yaşamayı kafaya koyduğu için tüm düzenini değiştirdi.

Milli takımda da forma giyen ve başarısını kanıtlayan genç futbolcu, uzun süre kas sakatlanmaları yaşadı.

Bu kas sakatlanmaları yüzünden sahaya çıkamayan genç oyuncu aşçısında kadar değişiklik yaptı. 

Piyasa değeri 45 milyon euroya yükselen Arda Güler, İspanya'ya giderken 6 kişi götürmüştü.

İspanyol gazeteci Naninho, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda; "Arda Güler, Türkiye'den güvendiği altı kişiyi Madrid'de kendisiyle birlikte çalışmaları için getirmişti. Bunlardan dördü artık orada değil. Bunlardan biri de aşçı. Arda Güler'in geçirdiği kas sakatlıkları, onun tüm çalışma metodolojisini değiştirmek istemesine neden oldu" dedi.

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