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 Marmara denizindeki deprem sonrası korkutan açıklama

 Marmara denizindeki deprem sonrası korkutan açıklama

Marmara denizinde dün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan bir açıklama geldi. Bektaş, "Bursa İstanbul kadar deprem tehlikesine sahiptir." dedi.

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Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre dün Marmara Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem Tekirdağ ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Tedirgin eden deprem sonrasında Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan bir açıklama geldi.

1999 İzmit - Düzce depremlerinin İznik-Bursa-Çanakkale fay hattına stres transferi yaptığını belirten Bektaş "Bursa, İstanbul kadar deprem tehlikesine sahiptir" dedi.

İşte Prof. Dr. Bektaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

Marmara Çukurluğunu güneyden sınırlayan ve 1999 7,4 depreminin artçılarının geliştiği Yalova-Çınarcık fayının batıya devamı üzerinde 1935 6,4 Marmara Adası depreminin oluştuğu yerde gelişmiştir.

1999 7,4 ve 7,2 İzmit- Düzce depremlerinin İstanbul'un üzerinde bulunduğu KAF'nın kuzey kolundan çok paraleli olan güney koluna ( İznik-Bursa-Çanakkale fay hattı) stres transferi yaptığını kanıtlar. Bu nedenle Bursa İstanbul kadar deprem tehlikesine sahiptir."

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