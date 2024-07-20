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Kocaeli'nde bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nde bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe ve Kovanağzı sahilleri hariç diğer sahiller ve plajlarda denize girmek yasaklandı.

Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, Kerpe ve Kovanağzı sahilleri hariç denize girme yasağı 20 Temmuz Cumartesi ve 21 Temmuz Pazar günleri boyunca geçerli olacak.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği için cankurtaran hizmeti verilen bölgeler dışında denize girmemeleri ve mantar dubalar içinde denize girmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Sahil güvenlik ekipleri, vatandaşların güvenliği için sürekli olarak denetimlerini sürdürecek.

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